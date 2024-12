Vibo, riaperto viale Affaccio: ripristinato il doppio senso di marcia dopo il lungo stop a causa della caduta di un albero

Il Comune mantiene la promessa fatta ai commercianti che hanno visto precipitare il giro d’affari in prossimità del Natale. Ora restano 6 giorni per cercare di risollevare il fatturato

Riaperto a Vibo il doppio senso di marcia in viale Affaccio, in prossimità del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Come aveva anticipato il sindaco Enzo Romeo nella recente riunione con i commercianti della zona, organizzata da Anpit, la strada è stata riaperta dopo l’abbattimento di sei alberi a rischio caduta, dopo che un altro si era schiantato durante una tempesta di vento, e il rifacimento del manto stradale.

La ripresa della circolazione rappresenta una boccata d’ossigeno per i negozi dell’area, che stavano subendo un progressivo calo del fatturato proprio in prossimità del Natale, con gli affari che secondo alcune stime erano già calati di oltre il 50 per cento. Ora l’auspicio è che questi ultimi giorni prima della festa più importante dell’anno siano sufficienti per invertire la rotta.