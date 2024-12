Sant’Onofrio si prepara ad accogliere il nuovo anno: l’1 gennaio festa con divertimento per grandi e piccini

Il primo giorno del 2025 all'insegna della musica e dello stare assieme. In programma anche attrazioni per bambini e brindisi di auguri

Anche Sant’Onofrio si prepara ad accogliere l’arrivo del nuovo anno. Tutto pronto per la serata di festa organizzata dall’associazione di promozione sociale “Bubini” e dal locale Comitato civico, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Location dell’evento sarà la centralissima Via Roma dove, a partire dalle ore 17:30 di mercoledì 1 gennaio, la comunità santonofrese potrà ritrovarsi in un clima di allegria e condivisione.

A dare il via ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno – fanno sapere gli organizzatori -, saranno i «Mario Lombardi & i Quarti Sospesi che, reduci dalla riuscitissima tournee estiva, riproporranno i maggiori successi musicali degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. A caratterizzare il tutto, inoltre, la prevista degustazione di amari, grappa, rum sigari e cioccolato; il suggestivo spettacolo delle fontane luminose; l’atteso falò di auguri con il taglio di un panettone gigante e brindisi con spumante».

Non mancheranno allegria e occasioni di divertimento anche per i più piccoli con le performance dei trampolieri e delle farfalle luminose e l’angolo del truccabimbi e dei palloncini modellabili.

«Appuntamento a Sant’Onofrio, quindi, a partire dal pomeriggio dell’ormai imminente Capodanno, per un momento di sana aggregazione sociale e ludica che si rivelerà di sicuro richiamo e interesse anche per le famiglie dei centri vicini», l’invito finale da parte dell’organizzazione.