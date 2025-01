Nella notte di Capodanno due giovani feriti in Calabria dallo scoppio di petardi

Due giovani sono rimasti feriti nella notte di Capodanno in Calabria, a causa dello scoppio di petardi. Entrambi, di 24 e 27 anni, hanno riportato gravi danni a una mano.

Nel primo caso, si tratta di un ragazzo che accingeva a festeggiare il Capodanno a Lamezia quando, per cause in corso d’accertamento, il petardo che voleva utilizzare gli è scoppiato nelle mani, provocandogli la perdita di cinque dita.

Vittima dell’incidente un giovane di 24 anni, che è stato portato e sottoposto alle prime cure nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Paolo II. Sull’accaduto ha avviato indagini la Polizia di Stato, che ha raccolto le testimonianze del ferito e di alcuni suoi familiari per ricostruire le dinamica dell’incidente.

Anche a Bocchigliero, nel Cosentino, un giovane – 27 anni – è rimasto gravemente ferito a una mano stanotte dopo lo scoppio di un petardo. Gravi le lesioni riportate. Il ragazzo è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Rossano.