Capodanno in piazza e in sicurezza a Vibo: vietati alcolici a tarda notte e stop anche ai botti. Ecco l’ordinanza

Ecco gli orari e le aree del territorio comunale interessati dal provvedimento firmato dal vicesindaco Pilegi, in seguito al tavolo tecnico di oggi in Questura

Nuova ordinanza del Comune di Vibo Valentia in vista del Capodanno, che quest’anno torna ad essere festeggiato in piazza. Due gli appuntamenti previsti: uno domani sera dopo la mezzanotte e mezza, con Piazza Municipio e Corso Vittorio Emanuele III pronti ad essere animati da un dj set che vedrà alternarsi sul palco diversi musicisti; si replica il primo gennaio a partire dalle ore 18:30 con l’iniziativa Capodanno in musica. Per l’occasione è stato disposto il divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (in determinati orari e in determinate aree del territorio comunale), nonché il divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia. Di seguito i dettagli.

L’ordinanza è firmata dal vicesindaco Loredana Pilegi e prende le mosse da ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, anche in seguito a quanto emerso dal tavolo tecnico svoltosi oggi in Questura.

«Nel territorio comunale sono state in passato segnalate gravi criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche acquistate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario notturno soprattutto in occasione di manifestazioni musicali all’aperto», si legge nel provvedimento.

Per quanto riguarda i botti, invece, si sottolinea che «esiste un oggettivo pericolo, trattandosi di materiale esplodente, per chi li maneggia di essere fortuitamente colpito», e inoltre «l’esplosione di botti e petardi può causare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale». Da queste premesse, dunque, l’imposizione dei divieti.

E dunque nell’area interessata dal Capodanno vibonese, ovvero Corso Vittorio Emanuele III nell’area racchiusa tra gli incroci con Via Luigi Razza e Via Popilia, è fatto divieto assoluto dalle ore 03:30 alle ore 05:30 di giorno 1 gennaio 2025 di somministrazione, vendita, asporto, trasporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine in alluminio e/o in qualsiasi contenitore anche di carta agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno del perimetro descritto e anche ai venditori di alimenti e bevande ambulanti all’interno del perimetro descritto. Disposto inoltre il divieto assoluto per tutta la durata dell’evento giorno in data 01 gennaio 2025 di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette varie (ad esclusione di quelli luminosi).

Nell’ordinanza viene infine chiarito che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l’inosservanza delle disposizioni previste comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00.