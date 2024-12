Capodanno in piazza a Vibo, la notte di San Silvestro si balla sul corso con il Dj set e si replica la sera del 1° gennaio

Torna il Capodanno in piazza a Vibo Valentia. È quanto annuncia il Comune, ricordando gli appuntamenti programma. «A partire dalle ore 00.30, dopo il brindisi di mezzanotte, il centro cittadino (corso Vittorio Emanuele III) si riempirà di musica e suoni per vivere la notte più lunga dell’anno con tanti dj che si alterneranno sul palco, facendo risuonare le grandi hit con Disco Party ’90. Non solo musica dance: ci sarà spazio per i balli latini, i grandi successi internazionali, le mascotte e i gadget, le ballerine che daranno il ritmo alla serata».

Oltre al ritorno della notte di Capodanno in piazza, l’Amministrazione Romeo propone il bis il primo gennaio, quando «si continuerà a ballare e cantare anche il primo giorno dell’anno. Mercoledì, a partire dalle ore 18.30, sempre su corso Vittorio, la serata animata dall’intrattenimento musicale di Alessia Digiò vedrà la partecipazione in qualità di guest star di Viola Valentino, pronta ad esibirsi sulle note delle sue più celebri canzoni e non solo».

L’iniziativa – precisano da Palazzo Luigi Razza – «rientra nell’ambito del cartellone Vibo Città del Natale voluto dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia – assessorato alla Cultura e agli Spettacoli, con il contributo ed il patrocinio della Regione Calabria, ed è organizzata dalla GB Eventi».