Serra San Bruno, successo per la Ruga dei Magi: l’esposizione di presepi artigianali che ha incantato tutti

La mostra è stata ideata e realizzata dall'associazione Civitas Bruniana. Un'occasione per riscoprire le tradizioni natalizie e immergersi in un'atmosfera suggestiva

Serra San Bruno, conosciuta per la sua storia e le tradizioni, ha ospitato recentemente l’evento “La Ruga dei Magi”, un’esposizione di presepi artigianali ideata e realizzata dall’associazione Civitas Bruniana, che ha incantato i visitatori creando un’atmosfera unica.

I vicoli del centro storico si sono trasformati in un percorso fiabesco, grazie alle luci calde e avvolgenti che hanno creato un clima accogliente e festoso. Gli addobbi raffinati e curati nei minimi dettagli hanno aggiunto un tocco di eleganza e magia alla Piazza retrostante la Chiesa dell’Addolorata

I presepi esposti, vere e proprie opere d’arte, hanno mostrato la maestria e la creatività degli espositori. Ogni scena della natività era rappresentata con grande attenzione e realismo, riuscendo così a suscitare emozioni e stupore nei numerosi visitatori. L’abilità nel lavorare i materiali tradizionali e non, la passione per questa antica arte erano evidenti in ogni pezzo esposto.

L’evento è stato anche un’occasione per riscoprire le tradizioni natalizie e per immergersi nello spirito del Natale, grazie anche alle melodie natalizie diffuse nell’aria. “La Ruga dei Magi” a Serra San Bruno si è rivelata un successo, un evento che ha saputo unire tradizione, arte e atmosfera magica, lasciando un ricordo indelebile in chi ha avuto la fortuna di parteciparvi.