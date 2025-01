Un farmaco sospeso, l’iniziativa del Leoclub di Vibo a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il Leoclub di Vibo Valentia in collaborazione con le farmacie presenti all’interno del territorio comunale ha dato il via a una raccolta farmaci senza obbligo di ricetta come antipiretici, prodotti per l’infanzia, antinfluenzali e altri medicinali da banco. Il progetto promosso dal club vibonese è attivo dal 27 dicembre scorso e terminerà la prima settimana di febbraio.

Una volta giunta al termine la raccolta, i medicinali verranno consegnati alla Croce rossa italiana di Vibo Valentia, la quale si occuperà di distribuire i medicinali alle famiglie bisognose presenti sul territorio.



«L’iniziativa del “Farmaco sospeso” in questo momento storico – spiegano i membri del Leoclub – rappresenta un gesto di solidarietà molto significativo per tutte le famiglie che si trovano quotidianamente a fronteggiare problematiche economiche, e curarsi potrebbe essere considerato un “lusso” soprattutto quando vi siano minori a carico. Quando si dona – tengo a precisare – si offre un aiuto a chi ne ha bisogno, contribuendo a migliorare la vita degli altri e a creare una comunità più coesa e solidale.

Infatti, la solidarietà è fondamentale per costruire un mondo migliore e più equo ed è doveroso ricordare come a volte basta un piccolo gesto per fare la differenza».