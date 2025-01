Ancora poche ore per partecipare al sondaggio de Il Vibonese sul nome da dare al nuovo teatro – VIDEO

Ancora poche ore per partecipare al sondaggio sul nome da dare al nuovo teatro di Vibo, lanciato da Il Vibonese. In tantissimi stanno partecipando per esprimere la propria opinione e dire a quale personaggio che ha dato lustro alla provincia vibonese vorrebbero che il teatro venisse intitolato. La votazione si chiuderà questa sera alle 21, poi, domani, pubblicheremo i risultati.

Come è noto, dovrebbe essere imminente l’inaugurazione della struttura che sorge a Moderata Durant, dopo l’apertura “fake” dello scorso anno, quando il 14 febbraio ospitò il primo e, per ora, ultimo spettacolo, quello di Ale e Franz. Sono 25 anni che la città attende il suo teatro e stavolta quasi ci siamo, almeno così assicura il Comune. Ma manca ancora una cosa molto importante: il nome. Per partecipare e scoprire chi è in testa tra Raf Vallone, Greta Medini, Antonino Murmura, Giuseppe Berto e Vincenzo Ammirà basta fare la propria scelta e poi cliccare sul tasto “vota”. Subito dopo apparirà la classifica provvisoria con le relative percentuali.