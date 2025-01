A chi intitolereste il teatro di Vibo? Abbiamo portato il nostro sondaggio in strada, ecco le risposte. Intanto continuate a votare – VIDEO

Sta riscuotendo grande interesse il sondaggio lanciato da Il Vibonese sul nome del nuovo teatro di Vibo. L’opera che sorge a Moderata Durant è pronta ormai da oltre un anno ad entrare nel novero dei luoghi vibonesi per eccellenza, ma ancora attende una vera inaugurazione dopo quella fake del 14 febbraio scorso, quando ospitò il primo (e ultimo) spettacolo, quello di Ale e Franz. Da allora, il manifesto del duo comico è rimasto in bella mostra nella vetrina all’ingresso, tanto che a Vibo corre voce che forse sono ancora lì, chiusi nel teatro da un anno ad attendere che qualcuno li tiri fuori.

L’ironia può servire a edulcorare la delusione, ma la verità è che la città merita il suo teatro, atteso da 25 anni. Ormai siamo ampiamente oltre il tempo massimo e Il Vibonese pungolerà l’amministrazione comunale finché il nastro sia tagliato davvero. Manca poco, assicura la giunta Romeo, questione di qualche settimana: il problema ora è solo sul tipo di vernice ignifuga da usare per terminare i lavori e superare l’alt del Vigili del Fuoco che devono dare il nulla osta finale. Inutile ormai chiedersi come l’obbligo sia stato eluso la prima volta, un anno fa appunto, quando Ale e Franz sono stati i primi in assoluto a calcare inconsapevolmente il palcoscenico di un teatro nel quale, a quanto pare, non avrebbero potuto recitare.

Acqua passata. Meglio concentraci sul futuro. Da qui la decisione di proporre un sondaggio (che trovate alla fine dell’articolo) per dare la parola ai vibonesi chiedendo loro a chi intitolerebbero il Nuovo teatro di Vibo, anche perché il rischio è che continui a chiamarsi per sempre “Nuovo teatro di Vibo”, come se ce ne fosse uno vecchio, o come il destino toccato alla Provincia che ancora viene identificata come “ex palazzo Enel”. No, non ci piace. Il teatro è una cosa seria per un capoluogo di provincia. Quindi l’abbiamo chiesto ai nostri lettori: a chi lo intitolereste? Stanno partecipando in tanti, tantissimi. E c’è già un nome che sembra raccogliere un plebiscito di consensi. Ma per scoprire chi sia dovete partecipare e votare: solo allora sarà visibile la classifica. Votate e guardate i risultati in tempo reale.

Intanto siamo andati in giro per la città a sentire la gente in strada. La nostra Cristina Iannuzzi, tra i volti più noti de Il Vibonese e del network LaC, ha chiesto ai cittadini di fare una scelta. Ed ecco cosa hanno risposto.