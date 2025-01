A Vibo Valentia nasce il primo diploma quadriennale in Calabria per futuri manager dello sport – VIDEO

“Amministrazione, Finanza e Marketing” con curvatura “Management sportivo” è il nuovo percorso formativo sperimentale presentato nella sede dell’Istituto Tecnico Economico “Galilei” di Vibo Valentia e che dall’anno scolastico 2025/2026 permetterà agli studenti di conseguire un diploma in quattro anni (con la stessa valenza di quello quinquennale) tramite una formazione altamente qualificata e che guarda ai manager sportivi di domani.

«Abbiamo pensato di rispondere alle esigenze del territorio, contribuendo alla creazione di un tecnico che possa occuparsi della gestione delle società sportive, per andare incontro alle esigenze dello studente che ama lo sport e che vuole fare dello sport anche il proprio lavoro in una prospettiva futura» ha commentato la dirigente scolastica del “Galilei” Maria Gramendola, sottolineando come il punto di forza di questo percorso sperimentale consista nella «rete che abbiamo costituito con l’ITS Academy, le società sportive, le aziende e tutti i soggetti partners».

La società sportiva della Tonno Callipo, il CONI, il Comitato Paralimpico, Confindustria tra gli attori impegnati in una sinergia che fa del progetto presentato dalla scuola vibonese un unicum in Calabria e tra le prime realtà di questo tipo in Italia. Ad arricchire l’offerta formativa la collaborazione con l’ITS Cadmo che permette una specializzazione post diploma.

«Alla fine del percorso di studi il ragazzo può decidere se continuare, come è auspicabile, nel percorso dell’ITS col biennio di specializzazione oppure andare all’università o inserirsi, se ne ha già le capacità, nel mondo del lavoro – ha spiegato il prof. Pasqualino Serra, presidente della Fondazione Cadmo Its Academy -. La scuola secondaria di secondo grado rilascia il diploma di quarto livello europeo, l’ITS il diploma di quinto livello europeo. In sintesi, l’ITS è un ponte tra la scuola secondaria di secondo grado e l’Università».

All’istruzione tecnica basata su discipline specifiche come economia aziendale, marketing sportivo, gestione di eventi sportivi e diritto dello sport, si unirà la formazione specialistica in collaborazione con aziende del settore sportivo, enti locali e istituzioni educative.

Nel corso della presentazione moderata dalla docente Cinzia Catanoso hanno fornito il loro contributo anche il delegato del Coni Michele La Rocca, la delegata CIP Elisabetta Carioti, il direttore sportivo della Tonno Callipo Giuseppe Defina, il prof Giorgio Lico (FSN/Federkombat Calabria), il vice presidente di Inrete e consulente della startup Olympica srl Antonio Scaramuzzino. In video collegamento ha relazionato Marta Serrano, direttore esecutivo di Sport Innovation Hub, la quale ha sottolineato come «la digitalizzazione stia trasformando profondamente il mondo dello sport, influenzando tutti gli aspetti dell’industria, una rivoluzione che apre nuove opportunità per atleti, tifosi e professionisti del settore».