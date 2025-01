Open Day all’Istituto Nautico di Pizzo: in mostra per i futuri studenti i simulatori di volo e navali, planetario e officina macchine

Porte aperte sabato 25 gennaio dalle ore 9 alle 18 per far conoscere le peculiarità dei quattro indirizzi della scuola che rappresenta un'eccellenza regionale

Pcto sulla Grimaldi Cruise a Barcellona con il prof. di Navigazione Fabio Forte

L’Istituto tecnico Nautico di Pizzo, sabato 25 gennaio apre le porte per l’Open Day. L’evento rappresenta un’occasione speciale per studenti, famiglie e curiosi di scoprire questa realtà scolastica dinamica. L’istituto è noto come eccellenza regionale ed è specializzato nella formazione di professionisti del mare, dell’aeronautica e della logistica. Dalle ore 9 alle 18, i ragazzi dell’istituto presenteranno con entusiasmo i laboratori, tra cui i moderni simulatori di volo e navale, il planetario e l’officina di macchine. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche, esplorare gli ambienti scolastici e confrontarsi con docenti e alunni per conoscere meglio l’offerta formativa. L’istituto offre quattro indirizzi:

Conduzione del mezzo navale;

Conduzione del mezzo aereo;

Conduzione di apparati e impianti marittimi ed elettrici di bordo;

Logistica

Simulatore di volo Boeing col docente di Aeronautica Domenico Lo Mastro

L’Open Day si svolge in un periodo cruciale per le famiglie e gli studenti delle scuole medie, ovvero il periodo di iscrizione alle scuole superiori, iniziato il 21 gennaio e valido fino al 10 febbraio e l’iniziativa offre un supporto nella scelta del percorso di studi, mostrando concretamente ciò che l’Istituto tecnico Nautico di Pizzo propone.