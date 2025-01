Vibo, il liceo scientifico Berto apre le porte alle famiglie con l’Open day: quattro gli indirizzi proposti

L'appuntamento è per venerdì 24 gennaio: per i ragazzi di terza media che devono intraprendere un nuovo percorso di studi un'occasione per conoscere meglio la scuola con tutte le sue attività e i suoi laboratori

Il Liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia apre le porte agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. «Un’occasione – scrive la scuola in una nota – di incontro utile per orientare e favorire una scelta consapevole per il prosieguo del percorso di studi nel delicato e importante passaggio dalla scuola media di primo grado a quella di secondo grado». L’appuntamento è previsto per venerdì 24 gennaio, dalle ore 15 alle 18, quando l’istituto accoglierà i visitatori per un Open day ricco di attività e informazioni. Un modo per conoscere l’offerta formativa del liceo e per scoprire quale indirizzo possa meglio rispondere alle inclinazioni e aspirazioni dei ragazzi che si accingono ad intraprendere un nuovo percorso di studi.

Il liceo Berto propone quattro percorsi distinti: Indirizzo ordinario, ideale per chi predilige un approccio formativo più classico e completo; Indirizzo di scienze applicate, con una particolare attenzione alla preparazione scientifica e una variante biomedica per chi desidera approfondire gli studi in ambito sanitario; Indirizzo quadriennale, che permette di completare il ciclo scolastico in quattro anni, ideale per chi cerca un percorso accelerato e innovativo; Indirizzo sportivo, pensato per conciliare la passione per lo sport con una solida preparazione culturale.

Durante l’Open day, i visitatori saranno accolti da docenti e studenti pronti a illustrare la vita quotidiana del liceo e a condividere le esperienze didattiche. Sarà possibile partecipare a dimostrazioni pratiche nelle redazioni scolastiche dello “School Times” e del “Noi Magazine” con “Berto on air” e Premio di scrittura “Le città di Berto”, composte da allievi dello scientifico vibonese. Inoltre, nei laboratori di lingue, fisica, chimica, biologia, robotica e informatica, che rappresentano il fiore all’occhiello dell’istituto, gli allievi daranno dimostrazione pratica delle conoscenze e delle competenze acquisite nel loro iter scolastico. Un’altra iniziativa di grande rilievo è “Liceali per un giorno”, che consente ai partecipanti di vivere una giornata da studenti del liceo, prendendo parte a lezioni curriculari e attività extracurriculari.

Licia Bevilacqua, dirigente scolastico del Berto, ha sottolineato come l’istituto sia riconosciuto per l’alta qualità formativa e per i numerosi successi ottenuti dagli studenti in competizioni nazionali e internazionali. «Il nostro obiettivo è fornire ai ragazzi un’educazione di alto livello, – ha dichiarato la dirigente – supportandoli con metodologie didattiche all’avanguardia. Grazie alla professionalità dei nostri docenti, gli studenti del Berto sono pronti ad affrontare con competenze solide le sfide del futuro».

«L’Open day – conclude la nota diffusa dalla scuola – rappresenta, dunque, un’importante opportunità per le famiglie e i giovani studenti di conoscere da vicino l’ambiente scolastico, i valori e l’offerta formativa di uno degli istituti più prestigiosi del capoluogo. Un evento che non solo informa, ma ispira, aprendo le porte a un futuro scolastico ricco di possibilità per i giovani del Vibonese».