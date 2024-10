Niente acqua nell’istituto, gli studenti del liceo Berto di Vibo non entrano a scuola

Niente scuola oggi per gli studenti del Liceo Berto di Vibo Valentia. Viaggio a vuoto per gli studenti (e i familiari che li hanno accompagnati) che questa mattina si sono ammassati fuori ai cancelli dell’istituto senza entrare. Il motivo è il solito: mancanza d’acqua. Ma questa volta Sorical e Comune non c’entrano.

Un intervento di manutenzione effettuato sull’autoclave avrebbe momentaneamente reso torbida e scarsa l’acqua erogata nell’edificio centrale. Da qui la decisione, comunicata dai rappresentanti di istituto ai ragazzi in attesa, di non entrare. Un liberi tutti che ha costretto genitori e parenti assortiti a rimettersi in auto per recuperare in propri ragazzi, con buona pace di verifiche e interrogazioni già programmate.