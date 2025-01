Scuola, a Nicotera l’Istituto tecnico industriale avvia i percorsi sperimentali quadriennali 4+2

Ai nastri di partenza le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Importanti novità riguardano l’Istituto tecnico industriale “Achille Russo” di Nicotera, diretto da Marisa Piro, la quale ha avviato nuovi percorsi sperimentali quadriennali 4+2 per gli indirizzi di Meccanica e Meccatronica, Elettronica ed Elettrotecnica. «Si tratta di percorsi di eccellenza unici – hanno fatto sapere dalla scuola, attraverso un comunicato stampa -, che creeranno un rapporto osmotico con il territorio con l’obiettivo di colmare gradualmente il disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro». Questo approccio innovativo «si propone di affrontare le esigenze del mercato del lavoro contemporaneo, fornendo agli studenti competenze pratiche e teoriche di alto livello».

I nuovi percorsi «saranno caratterizzati da un impianto metodologico che privilegia l’apprendimento attraverso l’esperienza e i laboratori. Al termine del quarto anno gli studenti conseguiranno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, equivalente a quello del percorso quinquennale. L’approccio formativo include, sin dal primo anno, collaborazioni con l’Università di Reggio Calabria, la Confindustria, Its e aziende leader aprendo la possibilità di contratti di apprendistato a partire dai 15 anni». È previsto anche «un potenziamento dello studio delle discipline Stem, evidenziando l’importanza di queste nel contesto lavorativo attuale».

I percorsi includeranno un «focus sull’intelligenza artificiale, analizzando le sue applicazioni e potenzialità espansive nei processi aziendali, e sarà offerto un rafforzamento dell’insegnamento delle lingue straniere, con opportunità di ottenere certificazioni riconosciute da enti accreditati». Il diploma di maturità conseguito al termine del percorso quadriennale, «offre diverse opportunità agli studenti: accesso diretto all’Istituto tecnico superiore (Its) senza test aggiuntivi, iscrizione a Its non affiliati, accesso universitario e inserimento nel mondo del lavoro. Grazie alla preparazione pratica e teorica ricevuta, gli studenti saranno pronti per entrare nel mercato del lavoro con competenze di alto profilo».

I nuovi percorsi sperimentali quadriennali dell’Iti “Achille Russo” di Nicotera, conclude poi la nota, «rappresentano un’opportunità significativa per i giovani che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con competenze tecniche avanzate. Questo modello formativo, in linea con le esigenze contemporanee, prepara gli studenti a diventare protagonisti nel loro futuro professionale, combinando formazione teorica, esperienze pratiche e collaborazioni con il mondo produttivo».