Nicotera, inaugurato all’Istituto tecnico industriale un campetto sportivo polivalente: lavori possibili grazie a 100mila euro di fondi Pnrr

«Favorire le attività sportive ed i corretti stili di vita nelle scuole rafforzando le infrastrutture, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e sostenere le attitudini personali degli studenti», questo l’obbiettivo che la Provincia di Vibo Valentia – guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina – ha fatto proprio aderendo all’apposito avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ottenendo un finanziamento di oltre 100 mila euro che ha consentito, oggi, di inaugurare all’Istituto tecnico industriale (Iti) di Nicotera una struttura sportiva all’aperto, nello specifico un campetto polivalente (omologato dal Coni) dove sarà possibile giocare sia a calcetto che a pallavolo.

A curare e a sovraintendere agli aspetti tecnico-ammnistrativi, previsti sia in fase di finanziamento che in quelli di realizzazione, la macro struttura Edilizia Scolastica dell’Ente guidata dall’architetto, Carolina Bellantoni, coadiuvata da un team di geometri composto da: Tonino Lascala, Matteo Mesiano, Ottaviano De Masi e Pino Magro.

Un’azione di ampio respiro amministrativo che, nel rispetto delle competenze ad ognuno deputate e nell’interesse degli studenti e del territorio, ha visto una proficua interazione istituzionale tra la Provincia di Vibo, presieduta da Corrado L’Andolina e l’Istituto omnicomprensivo di Nicotera, guidato dalla dirigente, Marisa Piro.

L’inaugurazione

«L’inaugurazione odierna del campetto sportivo polivalente è per noi un momento significativo, sia perché questa struttura andrà ad arricchire il nostro patrimonio edilizio e sia perché delinea ed inizia a configurare una “Cittadella dello Studio”, in quanto l’opera sussiste nell’area di pertinenza dell’Istituto Tecnico Industriale che è adiacente a quella dove sorge il Liceo Classico», – ha dichiarato, con viva soddisfazione, la dirigente Piro.

Per quanto concerne gli obiettivi che la scuola intende raggiungere attraverso l’attività sportiva connessa a quella didattico-educativa, Marisa Piro ha le idee ben chiare.

«Intendiamo combinare la cultura con questo spazio di aggregazione, poiché l’attività sportiva non ha solo funzioni ricreative ma è anche una valida esperienza per imparare a stare insieme, a relazionarsi e a rafforzare anche il senso di comunità, – ha sottolineato. La struttura, inoltre, consente di rafforzare la nostra offerta formativa; l’arricchisce e promuove sempre più il protagonismo attivo dei giovani. Tale progetto – ha aggiunto la dirigente Piro – nasce dall’interlocuzione con l’Amministrazione provinciale. Assieme, in una dimensione interistituzionale di promozione delle scuole e del territorio, abbiamo reso fruibile agli studenti e ai giovani di questa realtà un’area adeguata dove fare sport. Siamo ben felici, dunque, della realizzazione di questo spazio che, peraltro, ha riqualificato un’area degradata e, quindi, ha dato decoro a questa cittadella scolastica che – come accennato – annovera al suo interno l’Istituto Tecnico Industriale il Liceo Classico».

Sulla stessa lunghezza d’onda della dirigente Piro le dichiarazioni del consigliere provinciale Vincenzo Lentini, presente all’inaugurazione in rappresentanza della Provincia di Vibo.

«La realizzazione di quest’opera è stata programmata dall’Ente e resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione Istruzione “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, – ha dichiarato il consigliere Lentini. Per il territorio è un evento significativo, qui vi sono due scuole importanti: l’Istituto tecnico industriale e il Liceo Classico. Il campetto polivalente sarà fruibile sia dalla scuola che dalle realtà associative che orbitano su Nicotera, – ha sottolineato l’esponente istituzionale. L’inaugurazione di questa struttura è stata resa possibile dalla proficua interazione che come amministrazione provinciale abbiamo avuto con la dirigente scolastica. Al riguardo, per quanto concerne più propriamente gli aspetti di pertinenza della Provincia di Vibo, mi preme ringraziare i dipendenti dell’Ente che hanno dimostrato una grande capacità professionale di progettazione e hanno seguito l’iter procedurale fino alla realizzazione dell’opera. Per noi – ha chiosato Lentini – è un vanto avere tecnici all’altezza della situazione».

Al taglio del nastro inaugurale, oltre alla dirigente Piro e al consigliere Lentini, erano presenti l’assessore del Comune di Nicotera, Lorella Destefano e i parroci don Nunzio Maccarone e don Antonio Pagnotta. Il campetto è stato tenuto a battesimo dalle squadre di calcio a 5 del Classico e dell’Industriale che si sono contrapposte in un’amichevole davanti a tanti studenti festanti.