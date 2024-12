Dal Ministero 100mila euro per il Nautico di Pizzo: serviranno per l’installazione di un ascensore

L'intervento è volto all'abbattimento delle barriere architettoniche, a darne notizia è la Provincia. Il consigliere Pagnotta: «Seguiremo i lavori in ogni fase per rispettare i tempi imposti da Roma»

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che fa capo al Dipartimento per il sistema educativo e di formazione del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha concesso alla Provincia di Vibo Valentia, guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, un finanziamento di 100mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore e delle relative opere murarie da effettuare all’Istituto Omnicomprensivo Statale Nautico di Pizzo.

Tale intervento – seguito nelle fasi tecnico-istruttorie dall’architetto Carolina Bellantoni, responsabile della Macro Struttura Edilizia Scolastica dell’Ente e dal geometra Ottaviano De Masi – rientra nelle misure indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento delle attività didattiche, è spiegato in una nota diffusa dalla Provincia. Soddisfazione per il finanziamento ottenuto è stata espressa dal presidente L’Andolina e dal consigliere provinciale, Vincenzo Pagnotta, che detiene la delega all’Edilizia Scolastica.

Vincenzo Pagnotta

«In quest’ultimo periodo, anche in considerazione dell’apposita delega conferitami dal presidente L’Andolina, ho avuto diverse e proficue interlocuzioni con i tecnici e il personale del settore Edilizia scolastica dell’Ente, di cui – ha evidenziato il consigliere Pagnotta – ho avuto modo di apprezzare lo spirito di abnegazione e la professionalità. Oltre all’installazione dell’ascensore al Nautico di Pizzo – che seguiremo, fase per fase, anche al fine di rispettare i canoni progettuali e i tempi di realizzazione (entro 18 mesi) previsti dal bando ministeriale, molti sono gli interventi in essere e programmati che, nel rispetto delle competenze burocratiche, amministrative e istituzionali ad ognuno demandate, stiamo analizzando e seguendo assieme, con fare sinergico e concertato, con l’intento di concretizzare al più presto ogni opera e rendere le scuole del Vibonese sempre più sicure ed efficienti».

Il consigliere provinciale Pagnotta, che è anche amministratore al Comune di Pizzo, entrando nello specifico della realtà scolastica interessata all’intervento ha, inoltre, sottolineato «il ruolo di eccellenza che ricopre, nel panorama scolastico del Mezzogiorno d’Italia, l’istituto Nautico di Pizzo. Ruolo di primo piano sancito, due anni fa, con l’apertura nazionale dell’anno scolastico avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una scuola di qualità, dunque, che dati alla mano – ha chiosato Vincenzo Pagnotta – dà, tra l’altro, immediate opportunità di lavoro ai neo diplomati».