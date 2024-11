Le migliori scuole del Vibonese: ecco la classifica della Fondazione Agnelli su licei, istituti tecnici e professionali

C’è una vibonese sul podio delle scuole migliori in Calabria: il liceo scientifico Niccolò Machiavelli di Soriano infatti non molla il suo secondo posto nella classifica stilata sui dati pubblicati annualmente da Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno si propone di guidare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore giusta, sulla base di come esse preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. I primi tre posti in Calabria sono occupati da licei scientifici: il Valentini di Castrolibero con indice Fga 81,46, il Macchiavelli di Soriano (76,26) e l’Enrico Fermi di Catanzaro (75,93).

Ma cosa indicano questi numeri? Eduscopio assegna a ogni istituto un punteggio che corrisponde ad un indice Fga, il quale mette insieme la media dei voti conseguiti all’Università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati.



Di seguito i punteggi conquistati da tutti gli istituti superiori del Vibonese, sia licei che tecnici e professionali.