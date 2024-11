A Serra lezioni a orari alterni per mancanza di riscaldamenti, gli studenti incontrano il presidente della Provincia

Corrado L'Andolina ha assicurato che si arriverà a una soluzione entro l'inizio della prossima settimana. Intanto non pochi i disagi soprattutto per chi arriva dai paesi limitrofi

Sembra andare verso una soluzione la situazione di disagio vissuta dagli studenti dell‘Istituto d’istruzione superiore Einaudi di Serra San Bruno. Da diversi giorni i ragazzi del linguistico sono costretti a fare lezione ad orari alternati per poter fruire di ambienti caldi e confortevoli. L’edificio che doveva ospitare la scuola, la cui sede è oggetto di lavori di ristrutturazione, è infatti senza riscaldamento. Una problematica che aveva indotto gli studenti a protestare e che aveva creato polemiche anche a livello comunale.

Oggi i rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno incontrato il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina, il quale avrebbe assicurato che il tutto verrà risolto entro l’inizio della prossima settimana. Circostanza auspicata dalle famiglie, dal momento in cui le lezioni a orari alternati stanno creando non pochi disagi soprattutto agli studenti che provengono dai paesi limitrofi e si spostano in autobus.