Pnrr scuole, nella provincia di Vibo Valentia finanziato solo un progetto

Per la Calabria è già un mezzo flop. Gli interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici si concentrano soprattutto nel Cosentino

di Procolo Guida



Il Pnrr per l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle scuole calabresi lascia Crotone a bocca asciutta. Nessun intervento, infatti, è previsto nella provincia pitagorica. Se la passano male anche Reggio Calabria e Vibo Valentia, con un solo intervento finanziato a testa: 2 milioni di euro per l’istituto comprensivo M. Macrì, nel comune di Bianco; un milione e 290mila euro per l’adeguamento sismico del liceo Machiavelli di Soriano. A fare la parte del leone è la provincia di Cosenza, con quindici progetti finanziati, che distanzia il Catanzarese fermo a quota quattro. Continua a leggere l’analisi su LaC News24

