Il Nautico di Pizzo si candida a diventare ITS, la prima scuola di alta specializzazione – Video

Il Nautico di Pizzo è pronto ad ampliare la propria offerta formativa. Presto potrebbe infatti accogliere la scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma in Calabria. L’idea di realizzare nel Vibonese il primo ITS, Istituto Tecnico Superiore nel settore nautico, è stata lanciata questa mattina dal dirigente scolastico Francesco Vinci.

La proposta presentata nel corso di un convegno dal titolo: “Scuola, legalità ed economia del mare: quale futuro?”, è stata accolta favorevolmente dalle autorità istituzionali. Le stesse che in sinergia con la scuola avranno un ruolo fondamentale nella realizzazione del percorso scolastico specialistico. Presenti, tra gli altri, il comandante della Capitaneria di porto di Vibo Marina Luigi Spalluto, il presidente dell’Autorità portuale Andrea Agostinelli, il procuratore di Vibo Camillo Falvo, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto e gli imprenditori Pippo Callipo e Franco Ranieri. Trai relatori anche Giuseppe Soriero, già deputato e sottosegretario ai trasporti e navigazione, autore di un libro dedicato al porto di Gioia Tauro. [Continua in basso]

Nel suo intervento il procuratore Falvo, che ha fatto della lotta all’inquinamento marino e delle coste calabresi uno dei suoi cavalli di battaglia, si è soffermato sull’importanza di sensibilizzare i giovani al rispetto per l’ambiente: «Affinché ci possa essere un’economia del mare, ci deve essere un mare attrattivo, un mare pulito», ha detto il procuratore capo di Vibo, che ha aggiunto: «Noi ci stiamo impegnando tanto, e sono certo – ha concluso – che incontri come questo servano a consolidare una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali».

