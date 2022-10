All’Istituto Nautico di Pizzo il battesimo del mare e dell’aria per accogliere le matricole – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Anche quest’anno l‘Istituto Nautico di Pizzo ha celebrato il battesimo del mare e dell’aria. Una manifestazione che ogni anno richiama nella cittadina turistica del Vibonese centinaia di persone. Una giornata dedicata alle matricole che si preparano ad affrontare un percorso di studi, al termine del quale potranno ottenere un diploma che darà loro la possibilità di diventare comandanti di navi o direttori di macchine. [Continua in basso]

La cerimonia si è svolta nell’atrio della scuola, alla presenza delle massime autorità civili, istituzionali e religiose della provincia, oltre agli studenti e al personale scolastico al completo. Il sindaco di Pizzo Sergio Pititto ha sottolineato l’importanza dell’Istituto Nautico, «una comunità viva – ha detto – che rappresenta al meglio il territorio». Sulla stessa lunghezza d’onda il Procuratore di Vibo Camillo Falvo: «il vero avamposto di legalità – ha detto rivolgendosi ai ragazzi – è la scuola».

Una festa, il battesimo del mare, che da 11 anni organizza il dirigente scolastico Francesco Vinci: «Mi impegno al massimo affinché questa scuola raggiunga livelli altissimi». E i risultati non mancano. L’Istituto Nautico è la scuola che al termine del ciclo di studi registra il più alto tasso di occupazione. «Nel momento in cui i ragazzi si diplomano – ha confermato il preside – immediatamente vengono chiamati dalle compagnie di navigazione». Al termine della solenne cerimonia la benedizione e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei dispersi e delle vittime del mare da parte dell’associazione Gente di Mare con l’ausilio del Gruppo subacqueo sommozzatori Paolano e di quello “Frogmen Team ” di Briatico. La giornata si è conclusa con la sfida nelle acque di Pizzo degli studenti del corso di canottaggio, mentre in cielo sorvolavano i deltaplani e con la simulazione di un’operazione di soccorso in mare a cura della Guardia Costiera di Vibo Valentia con l’ausilio dei cani di salvataggio della SICS e della Società Nazionale di Salvamento di Genova. Uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico.