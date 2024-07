Maturità 2024, numeri da record al Nautico di Pizzo: 14 studenti conseguono il voto di 100/100. Ecco chi sono

Per 6 di loro è scattata anche la lode. In totale i diplomati sono stati 66. La scuola: «Auguri a tutti. Orgogliosi di averli visti crescere e lottare per superare le difficoltà»

L’Istituto nautico di Pizzo

Dopo giornate lunghe e cariche di intense emozioni, anche all’Istituto nautico di Pizzo si è appena conclusa la maturità 2024. Gli esami di Stato quest’anno hanno coinvolto 66 studenti in totale per quattro indirizzi di studio e i numeri da record non sono mancati neppure questa volta. A concludere il ciclo di studi quinquennale con voto di 100/100 sono stati ben 14 allievi e per 6 di loro la soddisfazione è stata massima grazie all’assegnazione della lode. Per l’indirizzo Conduzione di impianti e apparati marittimi (Caim), a conseguir il massimo della licenza superiore sono stati Emanuele malerba, Carlotta Manco e Giorgia Spezzano, mentre a conseguire 100 con lode sono stati Alessandro Sileno, Salvatore Sileno e Manuel Tamburro.

Per l’indirizzo Conduzione del mezzo aereo invece, Claudio Aprile ha conseguito il diploma 100/100 con lode. Per l’indirizzo di Logistica, voto massimo per Giuseppe Muscia e con lode per Christian Araco. In fine, per la sezione Conduzione del mezzo navale il voto di 100 su 100 è stato assegnato ad Antonio Della Corte, Giada Di Leo, Giuseppe Rombolà, Marco Vallone e con lode a Domenico Riga. «Siamo felici di aver accompagnato queste ragazze e questi ragazzi durante il loro percorso – hanno fatto sapere dall’Istituto nautico -, orgogliosi di averli visti crescere e lottare per superare le difficoltà. Congratulazioni a tutti loro per questo primo grande traguardo e l’augurio che possano realizzare i loro sogni. Per aspera ad astra».