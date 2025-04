Scoperta la data di fondazione di Tropea, ma i commissari rinunciano all’annuncio: «Spetta alla nuova amministrazione rivelarla»

Al termine di una lunga indagine storica che ha coinvolto studiosi e appassionati La Perla del Tirreno ha finalmente una data di nascita ma per ora resta "segreta". Nel frattempo si progettano già eventi per celebrare le antiche radici della città

Dopo lunghe e accurate ricerche che intrecciano storia e mito, la città di Tropea ha finalmente una data di nascita. Un team di storici e studiosi locali, spinti dall’intuizione dell’avvocato e giornalista Saverio Ciccarelli, ha identificato il giorno, il mese e l’anno in cui la “Perla del Tirreno” iniziò a formarsi come comunità stabile, ben prima della venuta di Cristo. L’indagine, che affonda le radici nelle nebbie del tempo, ha coinvolto figure illustri del panorama culturale tropeano: la ricercatrice Lucia D’Amore, lo scrittore Bruno Cimino, il docente Antonio De Luca, lo storico Saverio Di Bella, l’insegnante Alfonso Lo Torto e don Pasquale Russo. Le loro ipotesi e approfondimenti sono stati raccolti nel libro “La nascita di Tropea – Ipotesi sulla data di fondazione della città”, curato da Ciccarelli ed edito da Mario Vallone.

Nonostante la data sia stata individuata e sia “ben documentata e motivata”, come si legge nel comunicato stampa, per il momento resterà segreta. Saverio Ciccarelli ha presentato l’iniziativa e le sue potenziali ricadute sociali, culturali ed economiche ai commissari prefettizi che attualmente guidano il Comune: Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda. I commissari, pur riconoscendo l’interesse e l’importanza dell’evento per la promozione della città, hanno convenuto, per correttezza istituzionale, che l’ufficializzazione di un momento così significativo per l’identità cittadina spetti a un’amministrazione regolarmente eletta dai cittadini.

«Pertanto – spiega Ciccarelli nel comunicato -, la prossima amministrazione comunale avrà sicuramente, fra i suoi primi impegni, quello di ufficializzare la data di fondazione della città, che è già stata individuata». Nel frattempo, non si ferma la progettazione degli eventi che accompagneranno la futura celebrazione. Si sta già lavorando a un programma di festeggiamenti che possa coinvolgere residenti e turisti, ricordando a tutti le antichissime radici di Tropea, quando la sua influenza si estendeva su un ampio territorio circostante. L’attesa cresce per scoprire finalmente il giorno esatto in cui tutto ebbe inizio.