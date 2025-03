Pronto soccorso meglio del Niguarda, sui social si scatena l’ironia: «Che andate a fare a Milano? Tutti a Vibo!»

«A Vibo Niguarda a Madonna…». È solo uno dei commenti, alcuni pungenti e impietosi, che i lettori hanno lasciato sulla pagina facebook de Il Vibonese a proposito degli articoli in cui davamo conto dell’esito di un sopralluogo nel Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino da parte di una commissione di esperti, nominata da Occhiuto e tra cui figurano anche medici lombardi. «Siete più avanti di noi del Niguarda», avrebbero affermato questi ultimi: a riferirlo ai nostri microfoni è stato il commissario dell’Asp di Vibo Valentia Vittorio Piscitelli. Circostanza confermata dal primario Enzo Natale, che, intervistato da Il Vibonese, ha aggiunto: «Il nostro Pronto soccorso è stato considerato dai colleghi del Niguarda un modello da seguire per tutta la Calabria».

Parole che hanno diviso i nostri lettori, fra chi è insorto e ha espresso tutta la sua incredulità – mettendoci spesso anche una buona dose di ironia – e chi invece ha voluto difendere il Pronto soccorso vibonese sottolineando la professionalità di chi vi lavora.

«Ma che è, uno scherzo di carnevale?», «Immagino allora il Niguarda come sta messo…»: dissacranti i giudizi dei vibonesi che non credono alle affermazioni di Piscitelli e Natale, né tantomeno al fatto che il Pronto soccorso dello Jazzolino possa essere meglio di quello dell’ospedale lombardo. E ancora, hanno commentato ironicamente altri utenti: «Che andate a fare a Milano? Tutti a Vibo!», «Vuoi vedere che mettono i treni straordinari da Milano verso Vibo!».

Non c’è solo l’ironia, molti lettori sono anche arrabbiati e riportano le loro esperienze negative, fra lunghe attese e un’organizzazione che non convince proprio tutti: «Facciamoli aspettare 14 ore (come è successo a me per ben tre volte), poi vediamo che voto mettono», dice una cittadina.

D’altro canto c’è però chi difende il reparto di emergenza-urgenza dello Jazzolino, e in particolare l’operato dei medici, sottolineando che questi piuttosto dovrebbero essere messi nelle condizioni di fare meglio, ad esempio con più personale a disposizione e strutture più adeguate. «Io penso che dovremmo essere tutti un po’ più obbiettivi, di sicuro il paragone con Niguarda è esagerato, ma da cittadina mi sento di fare una considerazione che è controcorrente, io ogni qualvolta mi sono rivolta al Pronto soccorso di Vibo ho sempre trovato cure, professionalità e cordialità», è uno dei commenti. E ancora, un’altra signora dice: «Quel poco che resta di questa Sanità pubblica va difeso con le unghie e con i denti, non solo da chi ci lavora, ma in primis da tutti voi cittadini che non sapete altro che buttare fango sul personale e sui servizi che vengono erogati».

Insomma, una notizia che ha diviso i vibonesi, tutti uniti però nel chiedere una sanità pubblica che guardi agli interessi dei cittadini e che faccia sentire tutti un po’ più sicuri.