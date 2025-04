Pasqua di solidarietà alla Rsa di Soriano: colombe, uova di cioccolato e tanti sorrisi per gli anziani ospiti

Giornata di festa per gli anziani della Rsa di Soriano Calabro, che si sono visti recapitare colombe e uova di cioccolato all’insegna di una Pasqua fatta di solidarietà e del calore umano. Nella giornata di ieri, un gruppo di volontari si è infatti recato a Soriano nella struttura Asp, per regalare un momento di gioia agli ospiti: colombe artigianali e uova di cioccolato sono state distribuite a tutti gli anziani, accompagnate da sorrisi, parole affettuose e un clima di autentica festa.

L’iniziativa nasce con l’intento di non lasciare soli gli anziani durante le festività, spesso vissute con nostalgia e malinconia. «È un piccolo gesto, ma per loro significa tantissimo. Ricevere una colomba o un uovo, con un messaggio di auguri, può davvero illuminare la giornata», fanno sapere dalla Rsa.

Tra canti pasquali, momenti di condivisione e qualche lacrima di commozione, la giornata si è trasformata in una vera e propria festa della comunità. «Vedere i loro occhi brillare è il regalo più bello per tutti noi», il commento della coordinatrice della Rsa Rosita Romanò.

L’evento si inserisce in un calendario di iniziative pensate per promuovere l’inclusione e il benessere delle persone anziane, rafforzando il legame intergenerazionale e sottolineando l’importanza di una Pasqua vissuta nel segno della vicinanza e dell’amore.