Operazione Rinascita, fiori e caffè per i carabinieri di Vibo

All’indomani della maxi-operazione antimafia la riconoscenza dei cittadini vibonesi all’Arma si manifesta si vari modi

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Fiori recapitati in caserma e caffè pagati, o lasciati pagati, nei bar della città. La riconoscenza dei cittadini di Vibo Valentia si sta manifestando in vari modi nei confronti dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che, insieme ai colleghi del Ros, hanno disarticolato tutte le cosche della provincia con l’operazione Rinascita-Scott che ieri ha portato a 330 arresti coinvolgendo anche politici, avvocati, amministratori pubblici, professionisti, impiegati infedeli dello Stato e massoni deviati.



Un’operazione che, come ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha coordinato l’inchiesta, ha liberato ampi spazi che devono essere occupati ora dalla società civile.