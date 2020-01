“Tutti con Gratteri”, il gonfalone della città di Vibo a Catanzaro

La proposta del consigliere Pd Marco Miceli avanzata nella seduta della quinta commissione consiliare ha ricevuto varie adesioni

Nella seduta di ieri, giovedì 16 febbraio, della quinta commissione consiliare del Comune di Vibo Valentia, si è data lettura della delibera dell’encomio solenne all’Arma dei Carabinieri per aver partecipato e determinato la riuscita dell’operazione Rinascita-Scott coordinata dalla Dda di Catanzaro. In seguito, il consigliere comunale del Pd Marco Miceli, ha proposto che una rappresentanza del consiglio comunale, comprendendo tutte le forze politiche, «presenzi in modo significativo con il gonfalone della città alla manifestazione “Tutti con Gratteri” che si terrà domani, sabato 18 gennaio, a Catanzaro. L’iniziativa – fa sapere lo spesso Miceli – è stata subito accolta con molto entusiasmo dal consigliere di Forza Italia Carmen Corrado che ha sottolineato quanto sia importante che l’amministrazione comunale di Vibo Valentia partecipi per esprimere piena solidarietà al giudice Gratteri. Successivamente anche tutti i commissari presenti alla seduta si sono espressi favorevolmente. Il sindaco – conclude Miceli – non potrà esserci perché fuori sede ma, in sua rappresentanza, parteciperà il vicesindaco Domenico Primerano». La manifestazione, peraltro, verrà seguita in diretta televisiva su LaC Tv, canale 19, e in diretta streaming sui siti e sulle pagine sociale delle testate del network LaC, compreso Il Vibonese.