Coronavirus, la raccolta fondi per lo Jazzolino vola oltre i 20mila euro

Promossa da Valentia, Calabria Food e Welcome to favelas, è già servita ad acquistare monitor, letti e materiale utile ad affrontare l’emergenza Covid-19

L’associazione Valentia, in collaborazione con Calabria Food e Welcome to Favelas Vibo, in merito alla raccolta fondi avviata per sostenere l’ospedale Jazzolino e contribuire non solo al potenziamento del reparto di terapia intensiva, ma anche gli altri impegnati a contrastare l’emergenza del Covid-19, comunica di «essere vicinissima al raggiungimento della nuova soglia dei 21.000 euro».



Ad oggi, per come indicato dai rappresentanti dell’Asp, sono stati acquistati: 3 Monitor multiparametrici di ultima generazione; 2 letti per la terapia intensiva; 500 paia di copri-scarpe; 90 tute monouso in tnt; igienizzante gel e igienizzante liquido. In più sono stati già prenotati i rifornimenti di: 200 mascherine FFP2; 6000 guanti in lattice; occhiali protettivi ed altre tute monouso. È doveroso precisare che i tre monitor multiparametrici di ultima generazione sono stati acquistati al prezzo di 4721 euro, iva compresa. Il valore di mercato è ben superiore a tale cifra, pertanto i ragazzi dell’associazione Valentia colgono questa occasione per ringraziare il rivenditore. «In questi giorni di emergenza non ci siamo risparmiati ed abbiamo contattato decine di fornitori. Abbiamo conosciuto persone perbene che ci sono venute incontro, comprendendo la natura totalmente benefica dell’iniziativa e sposandone al causa ma, al tempo stesso, anche persone che, nonostante questa situazione drammatica che rischia di degenerare, hanno tentato di speculare proponendoci vari prodotti a cifre spropositate, per cavalcare l’onda di paura che il mondo intero sta vivendo», hanno asserito.



Naturalmente le realtà coinvolte sono sempre al lavoro per completare gli ordini ed ottimizzare gli acquisti. «Questo è un momento cruciale ed è importante intervenire ora», hanno concluso Valentia, Calabria Food e Welcome to Favelas Vibo. È possibile contribuire alla raccolta fondi andando sul sito https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-a-favore-dell039ospedale-jazzolino