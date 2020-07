Mileto, manca eliminacode esterno: disagi all’ufficio postale

Si sono registrati anche momenti di tensione tra gli utenti in fila che possono accedere all’interno solo due per volta

Disagi e tensioni, nelle scorse ore, davanti all’ufficio postale di Mileto. Tra l’altro, proprio mentre nella cittadina sede di diocesi si svolgeva il partecipato mercato settimanale. Dovuti ai dispositivi di sicurezza predisposti per prevenire il propagarsi del Covid-19, ma anche a motivazioni che esulano da tutto ciò. Gli utenti, e tra questi moltissime persone anziane, da tempo sono costretti giornalmente a sobbarcarsi consistenti file e attese, prima di poter entrare nella struttura. Negli uffici, infatti, per il pagamento di bollette e quant’altro possono accedere solo due persone per volta. Il problema è che devono attendere all’esterno, sotto l’eventuale pioggia o, come in questi giorni, sotto il sole cocente. Tra l’altro (nonostante la struttura miletese serva giornalmente un grande bacino di utenti e rappresenti un punto di riferimento per tutti i vari Uffici diramati sul territorio provinciale circostante), senza che Poste italiane abbia mai pensato di predisporre fuori dall’entrata un kit con piantana elimina code, simile a quello che già c’è all’interno. E, così, sono continui i momenti di tensione e di incomprensione tra gli utenti (alcuni magari allontanatisi temporaneamente di qualche metro per cercare refrigerio all’ombra), su chi deve accedere per primo nella struttura. La sensazione è che la problematica, qualora non venissero presi provvedimenti congrui e opportuni, è destinata ad aggravarsi ulteriormente con l’avvento dell’estate e l’arrivo degli emigrati, anche perché l’altro Ufficio di Poste italiane ubicato sul territorio comunale, quello di Paravati, al momento risulta operativo solo tre giorni alla settimana. ​ ​ ​ ​ ​ ​