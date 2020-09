Il saluto del sindaco di Vibo al comandante Spera

Incontro al Comune tra la Limardo e i rappresentanti della Capitaneria di Porto

Una visita cordiale per annunciare il cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, con il saluto del comandante Giuseppe Spera e la presentazione al sindaco ed il benvenuto al nuovo capitano di fregata Massimiliano Pignatale, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Taranto.



Si è tenuto ieri mattina, nella sede municipale, l’incontro tra i due massimi rappresentanti della Capitaneria di Porto ed il sindaco Maria Limardo, accompagnata dal vice Domenico Primerano, per il saluto di rito e lo scambio di alcuni momenti di condivisione sulla futura programmazione dell’importante presidio vibonese. L’occasione è stata utile anche per un breve bilancio sull’attività svolta con grandi risultati dal comandante Spera che lascia Vibo Marina dopo due anni di comando, con all’orizzonte un incarico al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.



Il passaggio di consegne è previsto per venerdì 11 settembre. Al comandante Spera, quindi, i ringraziamenti del sindaco Maria Limardo per la proficua attività espletata: «I saluti di commiato sono sempre momenti spiacevoli, soprattutto quando in un territorio come quello vibonese vi sono figure come quella del comandante Spera che, in soli due anni, riescono a mettere ordine in una vasta area come quella tirrenica di loro competenza, che va da Maratea a Nicotera, due regioni e 36 comuni – sottolinea il sindaco Limardo – con un’attività di monitoraggio continua ed efficiente e massimi risultati per la salvaguardia ambientale. Esprimo, quindi, a nome dell’amministrazione comunale, ma anche di tutti i cittadini vibonesi, un sentito ringraziamento per i risultati raggiunti e per la disponibilità e la collaborazione che ha sempre dimostrato, con le sue grandi doti umane oltre a quelle professionali. Allo stesso tempo ci congratuliamo con lui per il prestigioso nuovo incarico, augurandogli nuovi e sempre più importanti successi”. Il sindaco Limardo, nello stesso tempo, ha altresì, formulato i migliori auguri di buon lavoro al neo comandante Pignatale, descrivendogli la città di Vibo Valentia, con i suoi lati problematici, ma anche con le sue tante positività.