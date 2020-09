La giornalista calabrese Anna Prete nuova inviata di Mattino Cinque

Ha fatto il suo esordio questa mattina su Canale5 con un collegamento in diretta da Vibo Valentia. Un altro “prodotto” d’eccellenza uscito dal network LaC

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Continua a mietere successi sulle maggiori emittenti nazionali la giornalista calabrese, vibonese d’adozione, Anna Prete. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Rete4 “Sempre verde”, condotta da Luca Sardella, nella quale ha curato una rubrica dedicata alla medicina naturale, la giornalista ha fatto il suo esordio nella popolare trasmissione “Mattino Cinque”, in onda su Canale5. Anna Prete è infatti la nuova inviata del programma e già questa mattina ha proposto un collegamento in diretta, proprio da Vibo Valentia, intervistando una coppia rimasta senza reddito di cittadinanza e senza lavoro.



Una nuova affermazione in una carriera che parte da lontano e che ha visto l’ex Miss Calabria, originaria di Caccuri, protagonista anche a LaC Tv, dove ha mosso i suoi primi passi nel giornalismo televisivo trovandovi un’importante occasione di formazione. Da allora un cammino in crescendo fatto di traguardi e soddisfazioni, fino all’esordio odierno su Canale5 davanti ad una platea di milioni di telespettatori. Un altro “prodotto” d’eccellenza uscito da LaC Tv, realtà che si riconferma fucina di talenti capaci di sostenere la “piazza” nazionale, per la soddisfazione di tutto il network e dell’editore Domenico Maduli.