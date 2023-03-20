Vitaliano Papillo annuncia l’ammissione al bando di finanziamento del progetto che sarà destinato anche ai cittadini con disabilità motorie

Il Comune di Gerocarne è stato ammesso al bando di finanziamento per la realizzazione di una vera e propria “palestra all’aperto” munita di attrezzi professionali, alcuni dei quali destinati a persone con disabilità motorie. Ad annunciarlo è il sindaco Vitaliano Papillo: «Iniziamo la settimana con questa splendida notizia», afferma il primo cittadino. «Dopo i vari interventi attuati in questi anni alle strutture sportive e alle aree bimbi – scrive Papillo – ecco quindi un altro tassello importante in termini di servizi mirati alla qualità della vita e alla possibilità di vivere in più forme il nostro territorio. [Continua in basso]

Come ho promesso a me stesso il primo giorno di 10 anni fa, il mio impegno – conclude rivolgendosi alla sua comunità – sarà massimo fino all’ultimo giorno del mandato che mi avete conferito». La palestra all’aperto è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr.

