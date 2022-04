Inaugurata a Vibo Valentia la palestra «inclusiva» all’aperto – Video

Al parco urbano di Moderata Durant la commissione politiche sociali per la sottoscrizione della convenzione tra Comune e comitato italiano paraolimpico

Una palestra all’aperto all’interno del parco urbano di Vibo Valentia, immersa tra il verde e gli ulivi secolari. È stata inaugurata qualche giorno fa dalla quarta commissione consiliare politiche sociali presieduta dal presidente Antonino Roschetti, che per l’occasione si è trasferita all’interno del polmone verde di Moderata Durant per la sottoscrizione della convenzione tra il Comune e il comitato italiano paraolimpico. Il motivo? [Continua in basso]

Alcuni attrezzi sono adatti a persone con disabilità motorie. Dunque «un progetto di inclusione socializzazione e svago che presto vedrà la luce anche a Vibo Marina» come annunciato dallo stesso sindaco Maria Limardo. Presenti alla cerimonia l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Michele Falduto, l’assessore alle Politiche sociali Rosamaria Santacaterina e i rappresentanti della delegazione regionale del Cip (Comitato Italiano Paraolimpico): il presidente Antonello Scagliola, il vicepresidente Giovanni Giarmoleo e il delegato per la provincia di Vibo Valentia Elisabetta Carioti.

