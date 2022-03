Palestra al Parco Urbano di Vibo, “Città Futura”: «La nostra idea si concretizza»

«Accogliamo con entusiasmo l’avvio dei lavori per la creazione di una palestra inclusiva all’interno del Parco Urbano, dedicata ai cittadini che vogliano esercitare fitness e sport all’aria aperta. L’idea avanzata dal nostro gruppo da un anno a questa parte, nella II commissione consiliare, finalmente si concretizza e consentirà al polmone verde della città di essere maggiormente attrattivo ed al passo con le altre grandi realtà. Chiediamo all’assessore Santacaterina di vigilare per la corretta realizzazione dello stesso e di continuare nel coinvolgimento dei consiglieri nei processi di formazione dell’azione amministrativa che, come in questo caso, ha condotto ad un risultato concreto, utile e produttivo per tutti i cittadini». Lo affermano in una breve nota i consiglieri del gruppo consiliare di maggioranza “Città Futura” al Comune di Vibo Valentia.