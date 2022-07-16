L'evento è organizzato dalla locale associazione contadini e sarà occasione per ritrovare le proprie origini

Torna a Maierato la festa della mietitura, organizzata dall’Acm – associazione contadini Maierato. L’appuntamento è per domenica 17 luglio in località Piana degli Scrisi. Protagoniste della giornata saranno la vita contadina e le antiche tradizioni. Un’occasione vera e genuina – spiegano dal Comune – per assaporare scene di vita che si sono ripetute per decenni, stagione dopo stagione. Le operazioni di mietitura avranno inizio alle ore 10, si proseguirà fino a pranzo (previsto alle ore 13, con panino e salsiccia) e anche oltre. Una vera e propria festa, immersi nella natura e nelle proprie radici.