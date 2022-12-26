La cittadina turistica del Vibonese si conferma meta preferita dei visitatori. Boom di presenze nel giorno di Santo Stefano e traffico in tilt

Boom di presenze anche oggi a Tropea. Un fiume di persone si è riversata nella cittadina turistica del Vibonese dove è stato allestito il villaggio di Babbo Natale con luminarie artistiche e mercatini di prodotti tipici del territorio e artigianato. Tropea si conferma così meta preferita dai visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. Molti hotel e villaggi hanno riaperto per queste festività natalizie che, complici il bel tempo, hanno fatto registrato il tutto esaurito.

Problemi alla viabilità a causa del gran flusso di automobili che hanno raggiunto Tropea.