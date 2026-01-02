Mileto risulta tra Comuni del Vibonese a cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato dei fondi per gli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il finanziamento ammonta a 200mila euro e riguarda la scuola elementare “Giuseppe Morabito”, chiusa dal giugno del 2024 dopo essere stata oggetto dell'improvviso crollo del solaio dell'androne e, conseguentemente, posta sotto sequestro dagli organi preposti.

«A questo punto - sottolinea al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - atteso che i lavori dovranno essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusioni entro il 31 dicembre dello stesso anno, speriamo che la Procura della Repubblica possa dissequestrare l'edificio, onde procedere a mettere in sicurezza lo stabile. Io come sindaco esprimo la mia soddisfazione per il grande lavoro che l'amministrazione comunale, in sinergia con dirigenti e dipendenti, sta portando avanti al fine di non perdere alcuna opportunità offertaci dai vari bandi. In questo caso - aggiunge il primo cittadino di Mileto - abbiamo pensato alla messa in sicurezza della scuola “Morabito”, in modo da ripristinare alla fruibilità un edificio che al momento del crollo, che ha interessato solo l'androne delle scale, era uno dei pochissimi ad avere le attestazioni di agibilità. Da qui l'augurio e la speranza che presto l'iter di accertamento giudiziario si concluda, affinché si possa mettere mano al fabbricato».