“Famiglieinmusica… una canzone al mese” e “Girotondo di note e parole”. Il primo con sede a Castelmarte, in provincia di Como, e il secondo attivo a Altopascio, sul territorio di Lucca. Sono questi i due presidi finalisti della terza edizione del Premio nazionale “Nati per la Musica”. Il prestigioso riconoscimento è annualmente bandito dal Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto e dal programma “Nati per la Musica” (promosso dal Centro per la Salute dei Bambini e delle Bambine e dall'Associazione Culturale Pediatri), in collaborazione con l'Institut Royal Supérieur de Musique et Pédagogie di Namur (Belgio) e l'associazione Libellula Afasp di Catanzaro. Il premio si avvale anche del patrocinio del Comune di Mileto, della sezione Calabria della Federazione italiana Medici pediatri e dell'Unione nazionale delle Associazioni per la Salute mentale. La cerimonia di proclamazione della realtà vincitrice dell'edizione 2026 è in programma sabato 21 novembre a Mileto, a partire dalle 16, nell'auditorium “Umberto Micheli” di palazzo San Giuseppe, sede del Cmi Aps.

«L'obiettivo - affermano al riguardo i promotori dell'iniziativa - è offrire un riconoscimento alla migliore realtà progettuale, su scala nazionale, che abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma nazionale “Nati per la Musica”, che promuove le buone pratiche musicali in famiglia come strumento di relazione dalla gravidanza ai 6 anni. Nella valutazione della qualità dell'azione promossa sul territorio - aggiungere - si è tenuto conto dell'impatto delle attività in contesti di povertà educativa, isolamento sociale della famiglia, situazioni in cui il bambino non frequenta agenzie educative prescolari e a rischio dispersione, incluse quelle legate a condizioni di disabilità psicofisiche di minori e/o adulti di riferimento e in tutti i casi di fragilità familiare e della capacità dei progetti locali di garantire, in tali contesti, un significativo rafforzamento del rapporto genitore/figlio e un concreto sostegno alla genitorialità».