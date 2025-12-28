L’istallazione artistica è stata realizzata da un gruppo di volontari all'esterno della basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi
Mileto come piazza San Pietro, in Vaticano. Almeno per quanto riguarda l'imponenza della rappresentazione artistica. Chi in questi giorni di festività natalizie sta giungendo nella cittadina normanna, infatti, ha modo e la fortuna di ammirare il presepe a grandezza naturale realizzato da un gruppo di volontari nella piazza antistante la basilica cattedrale, addirittura di entrarvi e di “ catapultarsi” al suo interno. Un vero e proprio capolavoro, creato ad hoc proprio per accogliere coloro che in questo periodo dell'anno si ritrovano a visitare l'urbe oa partecipare alle funzioni religiose in programma nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Attilio Nostro.
Per realizzarlo artigiani ed esperti del mestiere si sono prodigati per settimane, mettendo gratuitamente a disposizione la loro opera. Al centro della creazione artistica, come ovvio, campeggia la scena della natività, con San Giuseppe, la Vergine Maria, il bue, l'asinello e il Bambinello Gesù. Il tutto incastonato in una struttura architettonica a due livelli, curata in ogni minimo dettaglio, che si rifà alle abitazioni tipiche della Palestina, non a caso visibilmente danneggiata, esplicito riferimento allo scontro in atto in quella zona del mondo e alle tragedie e vicissitudini di violenza e soprusi che da sempre attanagliano le popolazioni alle prese con i conflitti bellici. Un inno alla pace, rivisitazione in chiave moderna adeguata ai giorni nostri, con in alto gli angeli benedicenti e accoglienti e ai lati pastori, massaie, artigiani e altri pellegrini, immortalati in momenti di vita quotidiana o mentre si trovano in viaggio, spinti dal semplice desiderio di andare a visitare e onorare il figlio di Giuseppe e Maria. Quel Gesù, per il popolo cristiano fulcro del proprio credo, luce e salvezza del mondo, figlio di Dio e, con la sua morte e resurrezione, redentore dell'umanità intera.