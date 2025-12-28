Mileto come piazza San Pietro, in Vaticano . Almeno per quanto riguarda l'imponenza della rappresentazione artistica. Chi in questi giorni di festività natalizie sta giungendo nella cittadina normanna , infatti, ha modo e la fortuna di ammirare il presepe a grandezza naturale realizzato da un gruppo di volontari nella piazza antistante la basilica cattedrale , addirittura di entrarvi e di “ catapultarsi” al suo interno . Un vero e proprio capolavoro, creato ad hoc proprio per accogliere coloro che in questo periodo dell'anno si ritrovano a visitare l'urbe oa partecipare alle funzioni religiose in programma nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea , guidata dal vescovo Attilio Nostro .

Per realizzarlo artigiani ed esperti del mestiere si sono prodigati per settimane , mettendo gratuitamente a disposizione la loro opera. Al centro della creazione artistica, come ovvio, campeggia la scena della natività , con San Giuseppe, la Vergine Maria, il bue, l'asinello e il Bambinello Gesù. Il tutto incastonato in una struttura architettonica a due livelli , curata in ogni minimo dettaglio, che si rifà alle abitazioni tipiche della Palestina , non a caso visibilmente danneggiata , esplicito riferimento allo scontro in atto in quella zona del mondo e alle tragedie e vicissitudini di violenza e soprusi che da sempre attanagliano le popolazioni alle prese con i conflitti bellici. Un inno alla pace , rivisitazione in chiave moderna adeguata ai giorni nostri , con in alto gli angeli benedicenti e accoglienti e ai lati pastori, massaie, artigiani e altri pellegrini, immortalati in momenti di vita quotidiana o mentre si trovano in viaggio , spinti dal semplice desiderio di andare a visitare e onorare il figlio di Giuseppe e Maria. Quel Gesù, per il popolo cristiano fulcro del proprio credo , luce e salvezza del mondo, figlio di Dio e, con la sua morte e resurrezione, redentore dell'umanità intera.