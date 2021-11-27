Il programma è stato messo in piedi grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, commercianti e associazioni. Spazio per i bambini, la musica e lo stare insieme

Nicotera si prepara a vivere la magia del Natale. Mentre sono in corso l’installazione delle luminarie per le principali vie del comune e delle frazioni e l’allestimento della “Via del vischio” che tanto successo aveva riscosso l’anno scorso, è stato pubblicato il programma degli eventi che allieteranno le feste dei nicoteresi e non.

Eventi dedicati soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma non solo, e che saranno possibili grazie alla sinergia tra amministrazione comunale – in particolare l’assessorato al turismo e alle attività produttive guidato da Robertino Massara -, i commercianti e le associazioni locali. «Una sinergia importante – dichiara Massara -, che rafforza il senso di appartenenza alla comunità e contribuisce a vivificare il tessuto sociale cittadino. Ci tengo a ringraziare commercianti, associazioni e volontari perché ancora una volta hanno dimostrato cosa vuol dire realmente provare attaccamento per la propria terra». [Continua in basso]

Il programma per le Feste a Nicotera

Si parte il 5 dicembre alle ore 16.00, con l’inaugurazione di Via del vischio, nel cuore del centro storico nicoterese, interamente realizzata – in corso Medameo – grazie al lavoro dei volontari comunali. A seguire, lungo corso Umberto I, si terranno i mercatini di Natale (con riedizione giorno 26). Nei giorni a seguire, poi, Babbo Natale farà visita ai bambini delle frazioni Comerconi (nel giorno del Santo patrono, San Nicola, il 6 dicembre) e Nicotera Marina (l’8, nel giorno dell’Immacolata). Il vecchio dalla lunga barba sarà poi anche a Nicotera, il 12 con tanto di trenino per le vie del paese e il 19 con il suo villaggio. Un giorno speciale sarà poi il 18 dicembre, dedicato ai nuovi nati con la terza edizione della Giornata della natalità, organizzata dall’assessore alle politiche sociali Lorella Destefano: nella sala consiliare del Comune saranno consegnati degli attestati a tutte le coppie nicoteresi che hanno avuto un bambino in questo 2021. E poi spazio alla musica con il tradizionale Concerto di Natale nella Cattedrale di Nicotera (il 28, alle ore 19), curato dal Coro Polifonico Musica Nova, diretto dal maestro Romolo Calandruccio con al pianoforte Donato Arcuri e la voce solista di Valeria Tramontana. Il 30 dicembre, sempre alle 19, nella sala consiliare sarà la volta del chitarrista Rocco Zappone. A chiudere le Feste, il 6 gennaio la tombolata in piazza Garibaldi.

Nel rispetto delle norme anti Covid, per la partecipazione ai vari eventi è richiesto il green pass.