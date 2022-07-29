L'assemblea, proposta dal gruppo di minoranza Movi@Vento, servirà ad informare i cittadini sulle azioni in atto e da intraprendere da parte dell’amministrazione

Domenica 31 luglio, su richiesta del gruppo consiliare di Nicotera “Movi@Vento” guidato da Antonio D’Agostino, si terrà una seduta del Consiglio comunale aperta al pubblico con il seguente unico punto all’ordine del giorno: “Inquinamento marino: informazione ai cittadini sulle azioni in atto e da intraprendere da parte dell’amministrazione comunale”. Un tema importante e di grande attualità, considerando quanto stia a cuore a tutti – soprattutto in questo periodo – la salute del mare.