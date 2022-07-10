L'amministrazione comunale ed il servizio civile hanno organizzato le gare, che si svolgeranno in diverse zone del paese

Nel comune di Nicotera tornano dopo diversi anni i “Giochi di quartiere”. Si tratta, come riferisce l’amministrazione, di una «tradizione che si stava perdendo» e che il Comune, con l’assessore al turismo Roberto Massara, e il servizio civile hanno deciso di riprendere per fare divertire la comunità. Le gare si svolgeranno dall’11 al 15 luglio: giorno 11 ci sarà la gara con i sacchi in Viale S. Francesco, il 12 la gara della pignatta e il tiro alla fune in piazza Valerioti, il 13 la corsa con l’uovo in viale borgo, il 14 luglio il calcetto con le scope in piazza Nassirya e alle scuole medio dal parcheggio comunale. Infine, il 15 luglio si terrà il musichiere e premiazioni in piazza S. Caterina. Insomma, previste diverse attività per fare divertire grandi e piccoli.