Conto alla rovescia per lo storico “ Carnevale Sancostantinese ”, rassegna prossima a raggiungere il suo mezzo secolo di vita . Inizialmente previsto in altra data, l'appuntamento in questa edizione 2026 è stato rinviato a causa della pioggia per il pomeriggio di oggi . Precisamente per le 14.30 , momento in cui il maltempo che da settimane imperversa nel Vibonese dovrebbe dare un attimo di tregua e in cui dalla fontana rotatoria di viale delle Rimembranze è previsto l'avvio del corteo dei gruppi in maschera. La tradizionale manifestazione carnascialesca viene ancora una volta proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito, curata nei suoi molteplici aspetti e in ogni minimo dettaglio dal presidente del consiglio Palmiro Scarcia.

La sfilata per le vie del centro cittadino di San Costantino Calabro - quest'anno caratterizzata dal giro panoramico “Paese in festa” - si concluderà, tra pioggia di coriandoli, cascate di stelle filanti e al suono di musica nella centrale piazza Dante , nell'occasione addobbata di tutto punto. Subito dopo, per la gioia di grandi e piccini, nello stesso spazio pubblico si svolgeranno fino a sera una serie di spettacoli e di altre iniziative d'intrattenimento e animazione, in collaborazione con Gym Bros. Danza aerea e caraibica. Anche per l'edizione 2026 della rassegna allegorica a San Costantino Calabro è atteso un folto pubblico proveniente da tutto il Vibonese, pronto a trascorrere dei momenti di serenità all'insegna del motto: "Scatena il divertimento. Il Carnevale è più bello se stiamo insieme ".