La cooperativa ed il Comune hanno programmato una settimana di giochi con protagonisti i bambini

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Per l’occasione, il Comune di San Gregorio d’Ippona, attraverso il progetto “Sai” gestito dalla cooperativa Calabria Futura, quest’anno realizza un’iniziativa “interculturale”.



I protagonisti saranno i bambini che, per una settimana, si incontreranno per rappresentare la terra dell’integrazione da cui ripartire e in cui realizzare una comunità multietnica e multiculturale, pronta ad affrontare le sfide della nuova modernità. «La diversità culturale come valore aggiunto e non come motivo di conflitto. Un messaggio che oggi più che mai rappresenta un monito – riferiscono i rappresentanti della cooperativa – molto importante con i fatti di guerra che riempiono gli spazi di discussione della società». [Continua in basso]



Per una settimana, tutte le mattine, la musica, i balli, il gioco, i laboratori e il canto creeranno «una piccola città dei bambini, in cui l’altro con le proprie diversità rappresenterà “l’anello mancante” necessario affinché possa crearsi quel tanto sognato “girotondo” intorno al mondo dove la convivenza pacifica è la normalità e non un’ideale e utopica illusione dei popoli. Il progetto fa parte altresì delle numerose iniziative messe in atto dalla rete territoriale di Vibo Valentia in seno al “Preventing mi informo, li proteggo”, già operativo sul territorio dell’ambito socio sanitario di Vibo Valentia a favore della prevenzione e del contrasto della violenza dei minori. Il progetto ha un nuovo ente gestore, “Calabria Futura”, cooperativa sociale operante sul territorio calabrese già dal 2016 e impegnata in molte operazioni a favore dell’intercultura e a sostegno delle politiche sociali.



«La cooperativa mette a disposizione i suoi professionisti migliori al servizio di un progetto di cui due sono le mission: l’accoglienza di categorie svantaggiate, che molte volte scappano dai conflitti che continuamente lacerano questa umanità, e l’integrazione nelle comunità locali che sempre più diventano comunità globali interculturali in cui si realizza concretamente la convivenza pacifica tra i popoli». Sulla cooperazione tra la cooperativa e il Comune di San Gregorio d’Ippone i referenti affermano: «La grande sinergia e condivisione che si è creata tra Calabria Futura e il Comune di San Gregorio d’Ippona ha buttato le basi per nuove azioni di integrazione tra gli ospiti del Sai e la comunità locale, che da sempre si è dimostrata accogliente e disponibile ad un’integrazione oramai necessaria affinché sempre di più possa realizzarsi la pace. La cooperativa, come sempre, è pronta a mettere in campo ogni azione professionale e umana affiché nessuno straniero si senta più tale nella comunità che lo accoglie».