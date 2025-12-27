Tra i protagonisti della pellicola girata nei mesi scorsi nel Vibonese, c’è Riccardo De Rinaldis che su Rai 1 ha interpretato Goffredo Mameli. L’appuntamento è per domenica 4 gennaio

Un film interamente girato e ambientato nella Costa degli Dei e che sarà presentato proprio qui, nel Vibonese. Flat Parioli Roma, in collaborazione con il Comune di Spilinga, ha infatti annunciato una proiezione evento in anteprima mondiale del film Bae, diretto da Paula Lingyi Sun e Alessio Hong.

Prodotto nel 2025 da Flat Parioli e Andromeda Film, la pellicola è una moderna rivisitazione della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, nella quale ci si interroga sull’intensità dell’amore giovanile, sul peso del destino e sul confine labile tra finzione e realtà.

Interpretato da attori giovanissimi ma estremamente talentuosi e già noti al pubblico, il cast vede nei ruoli di Romeo e Giulietta Riccardo De Rinaldis (tra i suoi ultimi successi come protagonista in "Mameli" di Rai Uno, "il ragazzo che sognò l’Italia" di L. Lucini e "Death Do Us Part" di D. Chavez Grant A. Ory) e Yile Yara Vianello (Nelle migliori famiglie di P. Costella e La chimera di A. Rohrwacher).

«Come atto di omaggio e di ringraziamento al territorio e alle istituzioni che ci hanno così calorosamente accolto - spiegano dalla Produzione - abbiamo scelto di presentare il film, in anteprima assoluta, proprio nei luoghi in cui è stato realizzato».

L’evento si svolgerà domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20:00, nel Salone comunale di Piazza San Michele, a Spilinga.