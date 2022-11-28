Evento molto partecipato dalla comunità che ha visto una nutrita presenza di agricoltori e allevatori del posto. Presenti gli amministratori comunali ed in veste istituzionale, il presidente della Provincia di Vibo, nonché sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano

Torna dopo oltre vent’anni di assenza la festa del Ringraziamento degli agricoltori a Stefanaconi. Un evento molto partecipato dalla comunità che ha visto una nutrita presenza di agricoltori e allevatori del posto. Presenti gli amministratori comunali ed in veste istituzionale, il presidente della Provincia di Vibo, nonché sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, ed il vicesindaco Emanuele Franzè, a cui è toccato indossare per l’occasione la fascia tricolore. È stata una festa semplice e bella, che ha avuto un suo primo momento solenne nella Santa Messa. Don Maurizio Raniti che ha celebrato nella Chiesa Matrice ha voluto lanciare un messaggio ai presenti: «Agricoltori e allevatori – ha affermato nella sua omelia – aiutateci ad essere ancorati alla nostra terra, da cui nasce l’umiltà» esortando tutti a «coltivare il seme della legalità. Chi lavora la terra – ha aggiunto – ha bisogno di guardare il cielo, che è abitato dallo stesso amore che ha creato la terra e che la sostiene, come fanno anche gli agricoltori con il loro lavoro». [Continua in basso]

Altro momento significativo, prima della benedizione finale dei trattori davanti al sagrato della Chiesa, è stata la benedizione dei prodotti dell’agricoltura stefanaconese, portati in offertorio. L’evento si è concluso con la simbolica piantumazione di un albero di ulivo benedetto all’interno di Villa Elena e con la degustazione dei prodotti tipici e caseari offerti dai produttori locali. Una giornata dal forte significato simbolico, così è stata definita dal presidente Solano, il quale ha voluto rimarcare l’importanza che riveste dal punto di vista storico e qualitativo l’agroalimentare nelle diverse realtà della provincia di Vibo Valentia. Soffermandosi sull’iniziativa di Stefanaconi ha voluto ringraziare personalmente i promotori di questa iniziativa. «La vostra sensibilità che si tramuta in dignità per il lavoro che quotidianamente svolgete – ha detto -, non può che arricchire la nostra comunità non solo dal punto di vista economico ma, soprattutto, è apprezzabile per il grande esempio che tramandate alle nuove generazioni». Non è mancato, infine, l’impegno dell’amministrazione comunale di Stefanaconi a voler rendere questa giornata un appuntamento annuale e di lavorare per dare risposte sempre più efficienti al settore agricolo.

