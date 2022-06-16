Durante il festival si alterneranno diversi generi musicali con molti artisti. Ecco le date e tutti gli eventi

Dal 15 al 19 giugno a Tropea si terrà la “Tropea-Festa della Musica”, una manifestazione musicale con in programma diversi ospiti. Si consolida così il rapporto tra il Comune di Tropea, Fipi e Afi,. Diversi generi musicali, dalla dance, al pop, al folk, alla latin music e al rock si alterneranno durante la manifestazione.

Ieri l’inizio della manifestazione con i dj di Goody Music Radio, in piazza del Cannone, fino alle 20:30. Nuovo appuntamento oggi pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30 con un evento dedicato alla musica pop e la premiazione di alcuni artisti emergenti ma ben noti al pubblico: Lorenz Simonetti, cantautore e influencer musicale con 12 milioni di like sui social, Francesco Marzio, talentuoso cantautore pop da sempre sostenitore della musica del sud, e gli artisti Luca Veneri e Adela.

Terzo appuntamento il 17 giugno dedicato al pop, al folk e al mondo musicale latino con la partecipazione di artisti popolari, tra cui Marco Ferradini a cui verrà insignito il premio alla carriera, e gli Amakorà, gruppo di Vazzano affermato nel panorama folk calabrese.

“La Musica al Sud ed i Fondi Europei” è invece il titolo del convegno in programma per sabato 18 giugno alle ore 11 all’Hotel Michelizia, diretto agli operatori dello spettacolo del Sud Italia. Sarà presieduto da Fausto Orsomarso, assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo Regione Calabria; da Giovanni Macrì, sindaco di Tropea; Bruno Calvetta, direttore Ccia di Vibo Valentia; Francesco De Grano, esperto di progetti finanziati dai Fondi Europei e del PNRR; Sergio Cerruti, Presidente Afi (Ass. Fonografici Italiani) e vicepresidente Confindustria Cultura; Roberto Musolino, direttivo Uncla (Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori); Alex Zullo presidente Fipi (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale).



Atteso evento con il rock, quello del live tour di Sanremo Rock & Trend Festival il 19 giugno presso lo Smaila’s Blanca Beach club sul lungomare di Tropea dalle ore 15 alle 23:30, con le migliori rock band calabresi selezionate dalla commissione artistica nazionale del noto festival sanremese giunto alla 35esima edizione.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.