Il concorso, organizzato dall’associazione musicale Melody in sinergia con l’amministrazione comunale, si terrà nell’auditorium di Palazzo Santa Chiara della cittadina terrenica

Il Premio internazionale Paolo Serrao città di Filadelfia fa tappa a Tropea. Numerosi i concorrenti che dal 7 maggio prenderanno parte in presenza alla XIII edizione del concorso internazionale Premio Speciale Paolo Serrao nell’auditorium di Palazzo Santa Chiara a Tropea. Obiettivo del concorso, organizzato dall’associazione musicale Melody in sinergia con l’amministrazione comunale di Tropea, guidata dal sindaco Giovanni Macri, è creare opportunità di confronto, comunicazione, solidarietà e amicizia tra i candidati, evento che in questi anni ha richiamato giovani talenti proveniente da ben 45 differenti nazioni. La scadenza per poter partecipare al concorso è fissata al prossimo 3 maggio. Nel 2020, purtroppo, la pandemia ha frenato anche il concorso: «L’incertezza sull’andamento dell’epidemia e la preoccupazione di non poter garantire a tutti i più elevati standard di sicurezza personale, ha imposto questa scelta etica – fa presente il presidente della Melody Francesco Conidi – Dopo lo stop forzato, siamo pronti a tornare per dare voce alla musica di questi giovani talenti, nella certezza che potremo ritrovarci con ancora più entusiasmo per celebrare, l’uscita da questa drammatica situazione e insieme una nuova rinascita».



Nei giorni 7/8 maggio toccherà esibirsi ai talenti delle sezioni Marimba, Vibrafono, Timpani, Tamburo, Batteria, spetterà giudicarli alla giuria presieduta dal Maestro Davide Zaniolo ed affiancato da Maestri Guido Facchin e Gabriele Petracco. Dall’ 11 al 15 maggio saranno invece protagonisti i giovani talenti delle sezioni Arpa, Chitarra, Fisarmonica, Pianoforte, Canto Lirico, Archi, Fiati, Musica da Camera per proseguire poi il 16 e 17 maggio con le sezioni studenti delle classi di Strumento delle scuole secondarie di primo grado, Licei musicali statali e paritari, studenti delle scuole private di musica. L’evento è patrocinato dalla Presidenza della Regione Calabria, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Comune di Tropea Pro loco Tropea, Consulta delle associazioni Tropea. «Siamo contentissimi – dichiara Tommaso Conidi, direttore artistico del concorso Serrao – perché, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia e nonostante questo generale clima di incertezza causato, purtroppo, dall’orrore della guerra, la musica è ripartita davvero e non vediamo l’ora di affrontare questa sfida tutta dal vivo».