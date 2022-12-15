I promotori: «Si tratta di una grande opportunità di promozione di imprese e prodotti calabresi di eccellenza»

I prodotti ortofrutticoli del territorio al centro de “La Domenica del Villaggio”, il mercato promosso grazie alle aziende agricole di Campagna amica Calabria. Domenica 18 dicembre, a partire dalle 10.00 e fino alle 18.00, il Largo Lydia Toraldo Serra di Tropea, ospiterà gli stand delle aziende agricole di Campagna Amica che lo riempiranno con le loro eccellenze. La perla del Tirreno sarà la vetrina a cielo aperto dalla produzione agroalimentare della Calabria. L’evento viene promosso dal Comune di Tropea di concerto con Gal Terre vibonesi, Coldiretti Calabria e Campagna Amica Calabria. L’idea è quella di «promuovere imprese e prodotti calabresi di eccellenza, favorendone la commercializzazione locale in un contesto storico contrassegnato da un crescente interesse verso l’utilizzo e il consumo di prodotti agroalimentari italiani di origine contadina», scrivono i promotori. [Continua in basso]

Si tratta di «una grande opportunità di promozione di imprese e prodotti calabresi di eccellenza che – aggiungono – contribuirà ad esaltare gli elementi attrattivi caratteristici del territorio. L’evento è stato, infatti, pensato per far incontrare residenti, turisti italiani e stranieri, con le aziende locali di qualità del settore dell’enogastronomia, al fine di promuovere l’interesse crescente all’utilizzo e al consumo di prodotti made in Calabria». Tutti aspetti che «assumono una valenza oltremodo significativa in una regione altamente vocata alle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità nonché ad un turismo internazionale molto attento alla filiera alimentare».

LEGGI ANCHE: Agricoltori calabresi, dalla Regione pronta l’erogazione di 16 milioni di euro

A Stefanaconi ritornata la festa del Ringraziamento degli agricoltori