In quattro, di rosso vestiti e con barba bianca, sono arrivati a bordo del natante confiscato ai trafficanti di esseri umani e destinato ora a scopi sociali. Una giornata magica, anche grazie alla collaborazione della parrocchia

È arrivato a bordo di Venere, la barca a vela confiscata ai trafficanti di esseri umani e assegnata al Circolo Velico Santa Venere per scopi sociali, dispensando sorrisi e doni ai numerosi bambini presenti. Non solo, per l’occasione si è fatto… in quattro.

È lo speciale Babbo Natale che, moltiplicato per quattro appunto, nel pomeriggio di ieri, è approdato al Pontile Marina Carmelo del porto di Vibo Marina per distribuire calze natalizie ai numerosi bambini presenti. L’iniziativa è stata promossa proprio dal Circolo Velico guidato dal presidente Gianfranco Manfrida, di concerto con la parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei diretta da don Enzo Varone.

Ad offrire collaborazione all’evento, oltre al Marina Carmelo, anche l’associazione il Dono, il Conad Malara e la pasticceria Comi di Vibo Marina. Un’occasione per dispensare non solo doni natalizi ma anche e soprattutto sorrisi ed allegria e per aggiungere un ricordo speciale al Natale dei tanti bambini che hanno preso parte all’iniziativa.